Spezia | stangata dalla Fifa | mercato bloccato per due anni Ecco cosa è accaduto

Advertising

infoitsport : Spezia, stangata della FIFA: stop al mercato | La risposta - infoitsport : Spezia, stangata dalla FIFA: 2 anni di stop al mercato a partire da gennaio e maxi multa - sportnotizie24 : #Spezia, che stangata: mercato bloccato per i prossimi due anni - CorSport : #Spezia, stangata dalla Fifa: #mercato bloccato due anni. Il motivo - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: UFFICIALE, stangata #Spezia: violazione delle norme sui minori, la Fifa blocca il mercato per due anni! -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia stangata

bloccato per due stagioni per lo e multa di circa 460mila euro: è la sanzione decisa dalla Commissione Disciplinare della per infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di ...della Fifa contro lo, sanzionato con il blocco del mercato per due stagioni e una multa di circa 460mila euro "per infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento ...La Commissione Disciplinare della Fifa ha sanzionato lo Spezia Calcio per infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni, comminando al ...La Fifa ha deciso di sanzionare pesantemente lo Spezia bloccando il mercato della società ligure per i prossimi due anni a partire da gennaio ...