Advertising

nik902012 : Italiano sapeva tutto della stangata allo #spezia mi sorge il dubbio ora.... - sportli26181512 : #Spezia, stangata dalla Fifa: mercato bloccato due anni. Il motivo: La Commissione Disciplinare ha sanzionato il cl… - Ailand1992 : RT @siamo_la_Roma: ?? Notizia terribile per lo #Spezia ?? Arriva lo stop al mercato imposto dalla #FIFA ?? Ecco il motivo - siamo_la_Roma : ?? Notizia terribile per lo #Spezia ?? Arriva lo stop al mercato imposto dalla #FIFA ?? Ecco il motivo - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Stangata #Spezia: la FIFA blocca il mercato per due anni! ? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia stangata

La Commissione Disciplinare della FIFA ha sanzionato loper infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni. Lo stesso organismo ha disposto come sanzione, lo stop al mercato per due ...... il calciomercato dellosarà bloccato per i prossimi due anni, cioè per le prossime quattro sessioni. La causa dellaal club ligure è l'infrazione di alcune norme per il trasferimento ...Stangata dalla Commissione Disciplinare della FIFA che blocca il mercato dello Spezia per quattro sessioni a partire da gennaio ...Notizia terribile per lo Spezia e i suoi tifosi. La Commissione Disciplinare ... oltre ai 24 mesi di stop alle trattative sul mercato. Una stangata pesantissima per i bianconeri, al secondo anno di ...