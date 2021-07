Spezia, sanzione dalla FIFA: mercato bloccato per due anni e multa da 450mila euro (Di venerdì 16 luglio 2021) Stangata impressionante inferta dalla Commissione Disciplinare della FIFA allo Spezia a causa di infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni. “A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare della FIFA – si legge in un comunicato – la Commissione Disciplinare del massimo organismo calcistico ha rilevato che il club spezzino ha violato l’art. 19 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori (RSTP) avendo portato in Italia parecchi calciatori nigeriani minorenni ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) Stangata impressionante infertaCommissione Disciplinare dellaalloa causa di infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18. “A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare della– si legge in un comunicato – la Commissione Disciplinare del massimo organismo calcistico ha rilevato che il club spezzino ha violato l’art. 19 del Regolamentosullo status e sul trasferimento dei giocatori (RSTP) avendo portato in Italia parecchi calciatori nigeriani minorenni ...

Advertising

sportface2016 : Lo #Spezia non potrà effettuare manovre di mercato a partire da gennaio 2022: la sanzione non include la sessione e… - clarence_von : RT @marifcinter: Mercato bloccato per due stagioni per lo Spezia e multa di 460mila euro. Sanzione imposta dalla Fifa per infrazioni relati… - BeppeMastrotta : RT @marifcinter: Mercato bloccato per due stagioni per lo Spezia e multa di 460mila euro. Sanzione imposta dalla Fifa per infrazioni relati… - marifcinter : Mercato bloccato per due stagioni per lo Spezia e multa di 460mila euro. Sanzione imposta dalla Fifa per infrazioni… - rtl1025 : ??Mercato bloccato per due stagioni per lo #Spezia e multa di circa 460mila euro: è la sanzione decisa dalla Commis… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia sanzione La Spezia, il sindaco Peracchini firma una nuova ordinanza anti mala movida La violazione della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un ... "Nell'ottica di un comune con un'organizzazione moderna ed […] Navigazione articoli La Spezia, ...

Movida, stop a mezzanotte alla musica in città e al Mirabello La Spezia - Estesi fino al 31 luglio i provvedimenti per limitare la movida serale alla Spezia. Stop a mezzanotte alla somministrazione e la vendita delle bevande alcoliche e cessazione di ...sanzione ...

Spezia, sanzione dalla FIFA: mercato bloccato per due anni e multa da 450mila euro Sportface.it Imu doppia residenza "Il 2016 va pagato" Le cartelle relative agli anni 2017, 2018 e 2019 sono annullate, la cartella relativa al 2016, senza però le sanzioni, va invece pagata. Davide Piccioli, amministratore delegato di Spezia Risorse, chi ...

Contro la 'malamovida' una nuova ordinanza che interessa anche Porto Mirabello La nuova ordinanza si è resa necessaria perché soprattutto nei fine settimana il fenomeno della movida spesso degenera in comportamenti, anche a seguito di abuso di alcol, che possono creare problemi ...

La violazione della presente Ordinanza è punita con laamministrativa compresa fra un ... "Nell'ottica di un comune con un'organizzazione moderna ed […] Navigazione articoli La, ...La- Estesi fino al 31 luglio i provvedimenti per limitare la movida serale alla. Stop a mezzanotte alla somministrazione e la vendita delle bevande alcoliche e cessazione di ......Le cartelle relative agli anni 2017, 2018 e 2019 sono annullate, la cartella relativa al 2016, senza però le sanzioni, va invece pagata. Davide Piccioli, amministratore delegato di Spezia Risorse, chi ...La nuova ordinanza si è resa necessaria perché soprattutto nei fine settimana il fenomeno della movida spesso degenera in comportamenti, anche a seguito di abuso di alcol, che possono creare problemi ...