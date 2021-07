Spezia, mercato bloccato per due anni. La nota del club: “Vicenda estranea a questa proprietà” (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo Spezia Calcio ha ricevuto stamane la notifica della decisione della FIFA di applicare un divieto di trasferimenti per quattro finestre di mercato a partire da gennaio 2022. Il club è sorpreso ed estremamente deluso da questa sentenza e desidera precisare quanto segue: – Le presunte irregolarità imputate allo Spezia Calcio sono avvenute nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, quindi sotto la precedente amministrazione del club. – Tutti i membri della precedente proprietà e del team di management appartenente ad essa, attualmente non ricoprono ruoli di responsabilità ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) LoCalcio ha ricevuto stamane la notifica della decisione della FIFA di applicare un divieto di trasferimenti per quattro finestre dia partire da gennaio 2022. Ilè sorpreso ed estremamente deluso dasentenza e desidera precisare quanto segue: – Le presunte irregolarità imputate alloCalcio sono avvenute nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, quindi sotto la precedente amministrazione del. – Tutti i membri della precedentee del team di management appartenente ad essa, attualmente non ricoprono ruoli di responsabilità ...

