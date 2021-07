Spezia, mercato bloccato per due anni dalla FIFA: il motivo (Di venerdì 16 luglio 2021) La Commissione Disciplinare della FIFA ha sanzionato lo Spezia per infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di under 18 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) La Commissione Disciplinare dellaha sanzionato loper infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di under 18 L'articolo proviene da Calcio News 24.

