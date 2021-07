Spezia | mercato bloccato per 2 anni | il motivo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spezia mercato

Elio Di Napoli PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI, blocco dele salata multa al club da parte della Fifa Calciomercato Napoli, possibile trasferimento di Gaetano al ......In seguito all'ammissione di responsabilità delloCalcio 'per le sue gravi violazioni normative', le sanzioni comminate dalla Fifa alla società sonop state dunque la multa e lo stop al...«Sorpreso ed estremamente deluso». Così si definisce in una nota lo Spezia Calcio, che oggi ha ricevuto la notifica della decisione della Fifa di applicare un divieto di trasferimenti per quattro fine ...Blocco del mercato per 2 anni: ecco cosa dice l'articolo 19 della FIFA infranto dallo Spezia - Leggi la notizia, CLICCA ! Spezia, stop al mercato da gennaio. (TUTTO mercato WEB) “Questi due club hanno ...