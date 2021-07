Spezia, mercato bloccato e sanzione dalla FIFA: il motivo (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo Spezia, che ha centrato la salvezza in Serie A alla fine di una cavalcata magica, riceverà una batosta dalla FIFA. I liguri, infatti, non potranno portare avanti operazioni di mercato per le prossime quattro sessioni di mercato, fino al 2023. Il motivo riguarda infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori under 18. Di seguito la nota ufficiale. «A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare della FIFA la Commissione Disciplinare del massimo organismo calcistico ha rilevato che il club ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo, che ha centrato la salvezza in Serie A alla fine di una cavalcata magica, riceverà una batosta. I liguri, infatti, non potranno portare avanti operazioni diper le prossime quattro sessioni di, fino al 2023. Ilriguarda infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori under 18. Di seguito la nota ufficiale. «A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare dellala Commissione Disciplinare del massimo organismo calcistico ha rilevato che il club ...

