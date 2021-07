Spalletti: «Sì, sono aziendalista, non vado a creare problemi dove lavoro» (Di venerdì 16 luglio 2021) La conferenza stampa di Luciano Spalletti (tratta da tuttonapoli.net) Ha trovato ciò che si aspettava vedendo alcuni giocatori? Chi l’ha sorpreso positivamente?“Sensazioni in generale sono quelle per cui ho accettato, questa panchina è motivo d’orgoglio e responsabilità e bisogna andare a fare delle scelte, ma è ancora presto per tirare le somme, mancano molti campioni e quelli che ci sono hanno confermato le qualità che conosciamo tutti”. Sul gesto di applaudire i tifosi all’ingresso in campo: “E’ venuto naturale, bisogna ricordare che dobbiamo essere riconoscenti a chi ci supporta, soprattutto se vanno a spendere le sacre ferie per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) La conferenza stampa di Luciano(tratta da tuttonapoli.net) Ha trovato ciò che si aspettava vedendo alcuni giocatori? Chi l’ha sorpreso positivamente?“Sensazioni in generalequelle per cui ho accettato, questa panchina è motivo d’orgoglio e responsabilità e bisogna andare a fare delle scelte, ma è ancora presto per tirare le somme, mancano molti campioni e quelli che cihanno confermato le qualità che conosciamo tutti”. Sul gesto di applaudire i tifosi all’ingresso in campo: “E’ venuto naturale, bisogna ricordare che dobbiamo essere riconoscenti a chi ci supporta, soprattutto se vanno a spendere le sacre ferie per ...

