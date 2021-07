Sottosegretario Costa | ' Sì al pubblico negli stadi | ma no alla capienza massima'

(Di venerdì 16 luglio 2021) 'Possiamo affermare che ci sarà la ripresa del campionato con ilin presenza, con una percentuale inferiore al 100% almeno in una fase iniziale". Così ilsalute Andrea ...

Così ilalla salute Andreaha fatto conoscere ai microfoni di Radio24 la volontà da parte del governo di ripartire con il pubblico negli stadi. Ovviamente con cautela, perciò, ...Lo ha detto a Radio24, nel programma 24 Mattino, ilalla salute Andrea. 'Per quanto riguarda gli stadi - ha concluso - credo che sicuramente possiamo affermare che ci sarà la ...Figc e Lega Serie A chiedono per la prossima stagione il 100% del pubblico con green pass, ma l’aumento di contagi induce l’Esecutivo a procedere con gradualità ..."Dopo l'approvazione e il via libera del Cts il 25 giugno ci aspettavamo una risposta positiva del Governo, dato che sia Giampaolo Sileri che Andrea Costa, sottosegretari al ministero della Salute ...