Sostegni bis, prorogato bonus vacanze fino a dicembre: 500 euro ma con tetto Isee. Come e quando richiederlo - GUIDA (Di venerdì 16 luglio 2021) L'estate sta arrivando e gli italiani hanno già iniziato a smanettare su internet per organizzare la vacanza. Complice il calo dei contagi, le riaperture sempre meno a singhiozzo e l'ormai prossima ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 luglio 2021) L'estate sta arrivando e gli italiani hanno già iniziato a smanettare su internet per organizzare la vacanza. Complice il calo dei contagi, le riaperture sempre meno a singhiozzo e l'ormai prossima ...

Advertising

FratellidItalia : Decreto sostegni bis: bocciato alla Camera l’odg di FDI che chiedeva riapertura immediata e in sicurezza delle disc… - borghi_claudio : Il mio intervento ieri alla Camera sul decreto sostegni bis. Si comincia dal fatto che l'europeo l'ha vinto l'Itali… - matteosalvinimi : Grazie alla Lega, boccata d'ossigeno (8 miliardi di liquidità) per PMI, artigiani, commercianti e professionisti: a… - fisco24_info : Rivalutazione terreni e partecipazioni: l’imposta sostitutiva si paga al 15 novembre: La conversione in legge del d… - EdiltecnicoIT : Sostegni Bis: novità su bonus restauro, aiuti professionisti, rincaro materiali e Mobility Manager -