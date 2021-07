Sono stati individuati 200 sintomi associati al long-Covid (Di venerdì 16 luglio 2021) (foto: elenaleonova via Getty Images)Fatica, malessere dopo sforzi mentali e fisici, problemi cognitivi. Ma anche allucinazioni, diarrea, palpitazioni, acufene, dolori muscolari, alterazioni del gusto e dell’olfatto, problemi legati al ciclo mestruale. Per mesi. Persistenti. E in alcuni casi invalidanti al punto da non riuscire più a lavorare come prima della malattia. A fotografare l’enorme impatto del long-Covid – la “lunga coda” dell’infezione dopo la fase acuta della malattia – è uno studio che ha analizzato i dati provenienti da oltre 3.700 persone di 56 paesi, interpellate online attraverso una serie di domande. L’immagine che ne emerge sottolinea ... Leggi su wired (Di venerdì 16 luglio 2021) (foto: elenaleonova via Getty Images)Fatica, malessere dopo sforzi mentali e fisici, problemi cognitivi. Ma anche allucinazioni, diarrea, palpitazioni, acufene, dolori muscolari, alterazioni del gusto e dell’olfatto, problemi legati al ciclo mestruale. Per mesi. Persistenti. E in alcuni casi invalidanti al punto da non riuscire più a lavorare come prima della malattia. A fotografare l’enorme impatto del– la “lunga coda” dell’infezione dopo la fase acuta della malattia – è uno studio che ha analizzato i dati provenienti da oltre 3.700 persone di 56 paesi, interpellate online attraverso una serie di domande. L’immagine che ne emerge sottolinea ...

Advertising

Pontifex_it : Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini con la preghiera e l’affetto nei giorni di ricovero in ospedale. No… - marattin : LA CLASSE DIRIGENTE DI OGGI NON È UN GRANCHÉ. MA DIAMO UN’OCCHIATA A COME STIAMO FORMANDO QUELLA DI DOMANI. Oggi so… - Internazionale : Il 15 luglio la camera ha approvato il decreto missioni, che prevede il finanziamento della cosiddetta guardia cost… - DiDimiero : RT @EnricoMichetti: Solidarietà agli agenti della Polizia Municipale che in occasione dello sgombero del presidio Baobab a Tiburtina sono s… - marco_disca : RT @fratotolo2: Visti rubati dall'Ambasciata italiana in #Pakistan, @DelmastroAndrea: “I visti possono servire a far entrare in Ue cellule… -