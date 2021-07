Softball | Italia | terza vittoria a Sendai verso l’esordio alle Olimpiadi

(Di venerdì 16 luglio 2021)su tre gare per l’del, in quel di, in avvicinamentole. Le azzurre guidate dal manager Federico Pizzolini, di nuovo in scena con Honda Reverta di Tochigi (JapanLeague), infilano un altro 2-1, ancora in rimonta dopo quello del secondo confronto tra le due formazioni. In quest’occasione al lancio ci va Ilaria Cacciamani, che stavolta comincia in difficoltà, con due basi su ball che lanciano il primo punto delle giapponesi. Questo resta l’ultimo, perché se da una parte la lanciatrice azzurra si ...

... sotto la bandiera olimpica, seguiti dal rientro in competizione delle squadre die ... che mi conferma fornitore ufficiale del Teamnel viaggio sportivo che parte da Tokyo e prosegue a ...L'del, già in Giappone, si sta avvicinando nel migliore dei modi al debutto contro gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma nella mattinata italiana di mercoledì 21 ...Terza vittoria su tre gare per l’Italia del softball, in quel di Sendai, in avvicinamento verso le Olimpiadi. Le azzurre guidate dal manager Federico Pizzolini, di nuovo in scena con Honda Reverta di ...SENDAI – Seconda vittoria consecutiva contro Honda Reverta Tochigi per Italia Softball. 2-1 il risultato finale con fuoricampo di Erika Piancastelli. Italia Softball dunque si ripete ...