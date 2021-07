Skateboard | Olimpiadi Tokyo | tutti i qualificati Presenti 3 azzurri

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lofarà il suo storico debutto a cinque cerchi alledi2021. Questo sport avrà l’onore della ribalta nella massima competizione: piace molto ai giovani e il CIO, nel tentativo di aprirsi anche alle nuove generazioni, ha deciso di inserirlo nel programma. Sono previste due discipline: il park e lo street, naturalmente per entrambi i sessi. L’Italia si presenterà all’appuntamento con ben tre atleti, che sono già entrati nella storia per essere i primiai Giochi: Ivan Federico e Alessandro Mazzara nel park, Asia Lanzi nello street. Di ...

Advertising

YouTvrs : #Skateboard alle #Olimpiadi 2021: l’azzurra Asia Lanzi si classifica ai Giochi - - Profilo3Marco : RT @Corriere: La giovane bolognese ha saputo di essersi qualificata per lo skateboard alle Olimpiadi di Tokyo proprio quando credeva di ess… - Profilo3Marco : RT @Corriere: A due anni è salita sulla tavola, a 13 è l’atleta olimpica più giovane nella storia della Gran Bretagna e punta al podio nell… - Marilenapas : RT @Corriere: A due anni è salita sulla tavola, a 13 è l’atleta olimpica più giovane nella storia della Gran Bretagna e punta al podio nell… - Corriere : A due anni è salita sulla tavola, a 13 è l’atleta olimpica più giovane nella storia della Gran Bretagna e punta al… -

Ultime Notizie dalla rete : Skateboard Olimpiadi

Corriere della Sera

Quest'anno allesarà la prima volta per 4 nuovi sport olimpici: parliamo di surf, arrampicata sportiva, karate e. Ci sarà anche il ritorno di baseball e softball. Invece, per le ...Le uniche eccezioni sono per la Grecia, che sfila per prima in quanto culla delle, e per ... arrampicata, karate, baseball/softball,e surf. Saranno distribuiti su 339 eventi, che ...Tokyo 2020, pronti a partire le squadre azzurre di basket, pugilato, tuffi e ciclismo su strada, ma anche Asia Lanzi dello skateboard.Lo skateboard farà il suo storico debutto a cinque cerchi alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Questo sport avrà l’onore della ribalta nella massima competizione: piace molto ai giovani e il CIO, nel ...