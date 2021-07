Silverstone e la bellissima sfida tra Verstappen e Hamilton

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo le quattro vittorie nelle ultime cinque gare, Maxvuole primeggiare anche nella tana di, dove l’olandese non è ancora mai salito sul gradino più alto del podio. La Formula 1 si appresta a sperimentare la Sprint Qualifying, mini gara sui 100 km che darà punti per la classifica mondiale e stabilirà la griglia di partenza del vero GP della domenica, principale novità del Gran Premio di. Secondo gli esperti di Stanleybet.it, il favorito alla vittoria sarà ancora una volta il leader della classifica mondiale, Max. Un successo del pilota Red Bull si trova in quota a 1,60. Come ...