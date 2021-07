Si sporge troppo e perde la vita. Tragedia nel mondo degli influencer. (Di venerdì 16 luglio 2021) Quanto può essere irresponsabile la gente pur di scattare un selfie diverso dagli altri? Quanto è labile il confine tra incoscienza e stupidità? Morire in nome di cosa? Di 5 minuti di notorietà per un selfie in una situazione di pericolo, e purtroppo non è nemmeno la prima volta che sentiamo una notizia del genere. Morta per una foto È accaduto a Sofia Cheung qualche giorno fa, la nota influencer, conosciuta proprio per i suoi scatti al limite, le sue foto estreme in posti suggestivi, è precipitata proprio per uno scatto. La modella 32enne si trovava con gli amici nel parco Ha Pak Lai, a Hong Kong e si apprestava a scattare una nuova foto ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 16 luglio 2021) Quanto può essere irresponsabile la gente pur di scattare un selfie diverso dagli altri? Quanto è labile il confine tra incoscienza e stupidità? Morire in nome di cosa? Di 5 minuti di notorietà per un selfie in una situazione di pericolo, e purnon è nemmeno la prima volta che sentiamo una notizia del genere. Morta per una foto È accaduto a Sofia Cheung qualche giorno fa, la nota, conosciuta proprio per i suoi scatti al limite, le sue foto estreme in posti suggestivi, è precipitata proprio per uno scatto. La modella 32enne si trovava con gli amici nel parco Ha Pak Lai, a Hong Kong e si apprestava a scattare una nuova foto ...

