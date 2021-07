Si rafforza l’ipotesi Italia-Arabia per il Mondiale 2030 (Di venerdì 16 luglio 2021) Calcio e Finanza, il 20 giugno 2021, aveva svelato l’ipotesi che l’Arabia Saudita avrebbe potuto contattare all’Italia per organizzare il Mondiale 2030. Oggi, The Athletic riporta l’ipotetico asse Roma-Riyad potrebbe effettivamente diventare realtà. Il sito americano afferma infatti che, secondo numerosi fonti, l’Italia è in cima alla lista delle preferenze saudite per organizzare un Mondiale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) Calcio e Finanza, il 20 giugno 2021, aveva svelatoche l’Saudita avrebbe potuto contattare all’per organizzare il. Oggi, The Athletic riporta l’ipotetico asse Roma-Riyad potrebbe effettivamente diventare realtà. Il sito americano afferma infatti che, secondo numerosi fonti, l’è in cima alla lista delle preferenze saudite per organizzare unL'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Come svelato da Calcio e Finanza a giugno, secondo The Athletic si rafforza l'ipotesi Italia-Arabia per il Mondiale 2030… - al29751 : RT @CalcioFinanza: Come svelato da Calcio e Finanza a giugno, secondo The Athletic si rafforza l'ipotesi Italia-Arabia per il Mondiale 2030… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Si rafforza l’ipotesi Italia-Arabia per il Mondiale 2030: Calcio e Finanza, il 20 giugno 2021,… - CalcioFinanza : Come svelato da Calcio e Finanza a giugno, secondo The Athletic si rafforza l'ipotesi Italia-Arabia per il Mondiale… -

Ultime Notizie dalla rete : rafforza l’ipotesi Si rafforza l'ipotesi Italia-Arabia per il Mondiale 2030 Calcio e Finanza