“Sì, l’ho fatto davvero”. Gigio Donnarumma, il gesto (pazzesco) dopo la vittoria dell’Italia agli Europei (Di venerdì 16 luglio 2021) Gigio Donnarumma è l’eroe dell’Italia che ha vinto gli Europei di calcio. In finale ha parato due rigori contro l’Inghilterra e con le sue prodezze ha regalato un trofeo che alla Nazionale mancava da 53 anni. Dalla Uefa è stato eletto miglior giocatore di Euro 2020 e il prossimo anno andrà a giocare in Francia, nel Paris Saint Germain, che gli garantisce un contratto da 12 milioni di euro a stagione fino al 2026. In un post su Instagram ha salutato il Milan, la squadra in cui ha militato fino a maggio. “Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al Milan che ero poco più di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021)è l’eroeche ha vinto glidi calcio. In finale ha parato due rigori contro l’Inghilterra e con le sue prodezze ha regalato un trofeo che alla Nazionale mancava da 53 anni. Dalla Uefa è stato eletto miglior giocatore di Euro 2020 e il prossimo anno andrà a giocare in Francia, nel Paris Saint Germain, che gli garantisce un contratto da 12 milioni di euro a stagione fino al 2026. In un post su Instagram ha salutato il Milan, la squadra in cui ha militato fino a maggio. “Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al Milan che ero poco più di un ...

