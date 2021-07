Si era sottratto due anni fa al mandato di arresto europeo per droga: bloccato a Latiano Carabinieri (Di venerdì 16 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: In Latiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un 25enne del luogo, in applicazione dell’Ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi. In particolare, questa mattina, i militari operanti hanno rintracciato l’uomo, giunto in Italia dall’estero, già destinatario di un mandato di arresto europeo, per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, commesso in Latiano ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: In, idella locale Stazione hanno proceduto all’di un 25enne del luogo, in applicazione dell’Ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi. In particolare, questa mattina, i militari operanti hanno rintracciato l’uomo, giunto in Italia dall’estero, già destinatario di undi, per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, commesso in...

Advertising

NoiNotizie : Si era sottratto due annfa al mandato di arresto europeo per droga: bloccato a Latiano (#Brindisi) - spe1977 : @EnricoLetta Non le viene il dubbio che anni di tagli della spesa pubblica e il mito del pareggio di bilancio (in n… - istbrunoleoni : L’uomo venuto fuori dalla pandemia è una specie che non conoscevamo ancora Ciò che viene sottratto in origine al c… - 4ritroso : @davidefaraone @F_Pigliaru I 2.7 miliardi sulla povertà li avete presi dagli otto che avete sottratto alla salute.… - s_killer89 : @sheva_gol @Euro_Robber @SistiElena @borghi_claudio Ho già sottratto quelli over 50. Ti ho postato i dati di tutte… -