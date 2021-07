SETTORE GIOVANILE, GLI STAFF NAZIONALI ALL’INSEGNA DELLA CONTINUITÀ (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Pordenone Calcio, dopo la comunicazione relativa alla Primavera 2, ha definito gli STAFF tecnici delle squadre NAZIONALI maschili Under 17-16-15 e 14. Parola d’ordine CONTINUITÀ, per un progetto GIOVANILE che vuole continuare la sua crescita come scuola di talenti e risultati. Under 17: allenatore Simone Motta, preparatore atletico Michele Di Lorenzo, allenatore portieri Gabriele Benetti.Under 16: allenatore Massimo Susic, preparatore atletico Nicola Murè, allenatore portieri Gabriele Benetti.Under 15: allenatore David Rispoli, preparatore atletico Filippo Orlando, allenatore portieri Mauro Ponzio.Under 14: allenatore ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Pordenone Calcio, dopo la comunicazione relativa alla Primavera 2, ha definito glitecnici delle squadremaschili Under 17-16-15 e 14. Parola d’ordine, per un progettoche vuole continuare la sua crescita come scuola di talenti e risultati. Under 17: allenatore Simone Motta, preparatore atletico Michele Di Lorenzo, allenatore portieri Gabriele Benetti.Under 16: allenatore Massimo Susic, preparatore atletico Nicola Murè, allenatore portieri Gabriele Benetti.Under 15: allenatore David Rispoli, preparatore atletico Filippo Orlando, allenatore portieri Mauro Ponzio.Under 14: allenatore ...

Advertising

Inter : ?? | SETTORE GIOVANILE Definiti i tecnici per la stagione 21/22 ?? - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili UFFICIALE – Napoli, tanti svincolati dal settore giovanile: la lis… - _enz29 : @elliott_il @antigiannino96 @NandoPiscopo1 @Strow_Mania Ma ragazzi l’Inter i giocatori che prende per la primavera… - FaiSempBurdell : @gamonapoli @IlBacchettone @angianna78 @diego_tvl @realcapucchione Capisci di bilanci, capisci di calciomercato, ca… - Ceruzinho : @IriBech @Strow_Mania Ti è chiaro ora chi ti sei perso in questo periodo d’assenza? Tra l’altro manco è a conoscenz… -