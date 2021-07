Settimana Ciclistica Italiana, Elia Viviani: “Oggi è una buona tappa, siamo pronti a giocare le nostre carte” (Di venerdì 16 luglio 2021) Elia Viviani non si nasconde e punta in alto quest’Oggi al via della terza tappa valevole per la Settimana Ciclistica Italiana 2021, in Sardegna. La frazione odierna, con partenza a Oristano e arrivo a Cagliari, è la meno impegnativa della manifestazione e di conseguenza lo sprinter azzurro proverà a battagliare per la vittoria di tappa in caso di volata di gruppo. “Oggi è una buona tappa, la più facile di questi 5 giorni in Sardegna, quindi vediamo come sto dopo 3 giorni. La squadra, dopo essersi testata ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)non si nasconde e punta in alto quest’al via della terzavalevole per la2021, in Sardegna. La frazione odierna, con partenza a Oristano e arrivo a Cagliari, è la meno impegnativa della manifestazione e di conseguenza lo sprinter azzurro proverà a battagliare per la vittoria diin caso di volata di gruppo. “è una, la più facile di questi 5 giorni in Sardegna, quindi vediamo come sto dopo 3 giorni. La squadra, dopo essersi testata ...

