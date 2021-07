Serpentara | mamma e cuccioli abbandonati nell’area verde

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 luglio 2021) Con l’arrivo della stagione estiva aumentano purtroppo i casi di abbandono di animali. Proprio ieri in zonae precisamente in via Gennaro Padquarello, angolo via Luigi Cimarra, sono staticirca 4-5di simil maremmano con la. Subito i residenti hanno allertato una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale e sul posto è giunta anche l’associazione Pet and Time per il trasporto al canile di Muratella. Tuttavia dei 5si è riusciti a recuperarne solamente uno in quanto gli altri si sono addentrati, luogo molto ...