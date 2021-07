Serie A, Costa: “Sicura la ripresa col pubblico, ma capienza inferiore al 100%” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Oggi parlare di stadi mi sembra prematuro, dobbiamo valutare quello che sarà l’andamento delle prossime settimane. Il dato positivo è che ad oggi 26 milioni di concittadini si sono vaccinati e siamo arrivati al 48 % della popolazione. Siamo in momento in cui gli italiani si stanno ancora vaccinando, e questo potrà modificare in positivo il quadro perché se aumenterà il numero dei vaccinati ovviamente la situazione non potrà che migliorare”. Sono queste le parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, all’interno del programma 24 Mattino su Radio 24. Costa ha poi voluto fare una precisazione su un possibile ritorno negli stadi in vista della ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) “Oggi parlare di stadi mi sembra prematuro, dobbiamo valutare quello che sarà l’andamento delle prossime settimane. Il dato positivo è che ad oggi 26 milioni di concittadini si sono vaccinati e siamo arrivati al 48 % della popolazione. Siamo in momento in cui gli italiani si stanno ancora vaccinando, e questo potrà modificare in positivo il quadro perché se aumenterà il numero dei vaccinati ovviamente la situazione non potrà che migliorare”. Sono queste le parole di Andrea, sottosegretario alla Salute, all’interno del programma 24 Mattino su Radio 24.ha poi voluto fare una precisazione su un possibile ritorno negli stadi in vista della ...

Serie A, Costa: "Sicura la ripresa col pubblico, ma capienza inferiore al 100%"

