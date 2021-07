Serie A, batosta dalla Fifa: mercato bloccato per due anni (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo Spezia sanzionato dalla Fifa. Contestato il trasferimento di giovani giocatori stranieri. Multa salata e mercato bloccato. mercato bloccato per 4 sessioni e una multa da 450 mila euro. Sono le sanzioni che la Fifa ha comminato allo Spezia, ritenuto responsabile di alcune infrazioni riguardanti il trasferimento di giocatori minorenni. Le operazioni contestate, nello specifico, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo Spezia sanzionato. Contestato il trasferimento di giovani giocatori stranieri. Multa salata eper 4 sessioni e una multa da 450 mila euro. Sono le sanzioni che laha comminato allo Spezia, ritenuto responsabile di alcune infrazioni riguardanti il trasferimento di giocatori minorenni. Le operazioni contestate, nello specifico, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

