“Sempre più sconvolta” Rosalinda Cannavò | è successo il finimondo dopo il bacio con Dayane Mello

(Di venerdì 16 luglio 2021) Qualche giorno fa erano finite nel mirino le parole, intese dai più come scioccanti, di. La principessa dell’AresGate ha infatti confessato di aver incontrato recentemente la compagna di merendee di essere stata stata baciata da lei, come ai tempi del GF Vip 5. Galeotto lo shooting che le ha protagoniste poche settimane fa. A quel punto il web si è letteralmente scatenato e sia l’attrice che la modella, hanno ricevuto numerose offese. Proprio per questo motivo con una serie di storie di Instagramha deciso di fare chiarezza, replicando per la prima volta alla ...

Advertising

Marcozanni86 : La proposta #Fitfor55 di ieri certifica due cose: - il green è sempre più passatempo dei ricchi, mentre i costi ric… - il_pucciarelli : Meloni e Salvini, sempre solerti ad esprimersi su qualsiasi argomento e a condividere fatti privati, si fanno impro… - chetempochefa : “Siamo sempre stati legati da una forte amicizia. Abbiamo parlato della malattia diverse volte, subito all’inizio.… - J98Martina : @_misspigrizia hanno detto che la calcificazione adesso non cresce più ed è un bene, così si può operare e levarsi… - Bradiponi : @DarioPuppo Può vincere anche MasterChef America e il Grande Fratello 21, resta sempre un pallone gonfiato che gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più

Multiplayer.it

' Deve ripetereperché è la personasimpatica che io conosca ', risponde Ayuso. ' Ti fa ridere con lui, perciò entri in un loop dal quale non riesci ad uscire ', continua Georgina Amoros . ...Il mondo dei soldi è in continuo cambiamento e a breve si potrebbe assistere ad un utilizzo,ridotto, dei bancomat, oltre che all'addio dei contanti. I soldi non garantiscono la felicità, ma contribuiscono, indubbiamente, a risolvere un bel po' di problemi. Non stupisce, quindi, il ...