“Sembrava un film. Ma era tutto vero”: il trionfo degli Azzurri visto da Antonio Di Gennaro (Di venerdì 16 luglio 2021) Antonio Di Gennaro è l’ex centrocampista che ha commentato la cavalcata degli Azzurri all’Europeo insieme ad Alberto Rimedio prima che il telecronista risultasse positivo al Covid. Dopo aver assistito gol dopo gol alla “rinascita” degli Azzurri di Roberto Mancini, dai primi ritiri a Coverciano a Wembley, la finale contro l’Inghilterra ha dovuto vederla in casa, a Bari, la città in cui vive e in cui ha dovuto osservare la quarantena. Con il Bari ha giocato tra l’88 e l’89 dopo otto anni al verona, con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 84-85, quando l’Hellas dominò il ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021)Diè l’ex centrocampista che ha commentato la cavalcataall’Europeo insieme ad Alberto Rimedio prima che il telecronista risultasse positivo al Covid. Dopo aver assistito gol dopo gol alla “rinascita”di Roberto Mancini, dai primi ritiri a Coverciano a Wembley, la finale contro l’Inghilterra ha dovuto vederla in casa, a Bari, la città in cui vive e in cui ha dovuto osservare la quarantena. Con il Bari ha giocato tra l’88 e l’89 dopo otto anni alna, con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 84-85, quando l’Hellas dominò il ...

