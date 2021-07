Se la Giustizia non riconosce la violenza contro le donne (Di venerdì 16 luglio 2021) Indagine della commissione d'inchiesta sul femminicidio nelle procure e i tribunali di tutta Italia: mancano pool specializzati, bassa la formazione di magistrati e avvocati, nel processo civile i maltrattamenti diventano soltanto "conflitti familiari" Leggi su repubblica (Di venerdì 16 luglio 2021) Indagine della commissione d'inchiesta sul femminicidio nelle procure e i tribunali di tutta Italia: mancano pool specializzati, bassa la formazione di magistrati e avvocati, nel processo civile i maltrattamenti diventano soltanto "conflitti familiari"

Eventi e scadenze del 16 luglio 2021 ... Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Giustizia e degli affari ... Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a ...

Giustizia, Ardita: "Carceri non sono discarica sociale. Riforma deve dare dignità ai reclusi" "Le carceri sono la cartina di tornasole della nostra società e restituiscono impietosamente quello che investiamo su di esse. Se puntiamo nella rieducazione minimizzano il rischio di recidiva; se le ...

Giustizia penale, il piano Cartabia: meno carcere e più sanzioni sostitutive Oggi, in attesa del giudizio del magistrato di sorveglianza, il condannato non va in carcere, ma neanche inizia a scontare la pena alternativa. È la condizione dei cosiddetti “liberi sospesi”. Loading ...

