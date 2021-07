Scuola, il Cts al governo: “Valutare ipotesi del green pass per il personale”. In Sicilia il 43% non si è vaccinato, altre 6 Regioni oltre il 20% (Di venerdì 16 luglio 2021) Una “forte raccomandazione” alla politica perché metta in campo “ogni sforzo” per raggiungere una elevata copertura vaccinale nel personale scolastico. Non solo “promuovendo intense campagne informative” ma anche attraverso “ulteriori misure” anche “legislative”. Il Comitato tecnico scientifico chiede chiede alle istituzioni una sterzata per immunizzare professori e personale Ata in vista della riapertura della Scuola a settembre, ipotizzando sostanzialmente la necessità di inserire queste categorie in quelle per il quale il green pass potrebbe diventare obbligatorio. In altri termini: si chiede di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Una “forte raccomandazione” alla politica perché metta in campo “ogni sforzo” per raggiungere una elevata copertura vaccinale nelscolastico. Non solo “promuovendo intense campagne informative” ma anche attraverso “ulteriori misure” anche “legislative”. Il Comitato tecnico scientifico chiede chiede alle istituzioni una sterzata per immunizzare professori eAta in vista della riapertura dellaa settembre, ipotizzando sostanzialmente la necessità di inserire queste categorie in quelle per il quale ilpotrebbe diventare obbligatorio. In altri termini: si chiede di ...

