Scuola, Cts: «Il ritorno in presenza è fondamentale: si varino misure per vaccinare insegnanti e personale»

Il Cts ritiene «assolutamente necessario» dare priorità alla didattica in presenza per il nuovo anno scolastico, non solo per la qualità della formazione, ma anche per lo sviluppo psicologico dei ragazzi. Questo quanto contenuto nel testo del verbale del Comitato tecnico scientifico che tenta di dare delle risposte ai quesiti posti dal ministero dell'Istruzione. E dal momento che il rientro in presenza è valutato come fondamentale, il Cts sostiene l'importanza e la necessità di varare un piano per la vaccinazione anti-Covid degli insegnanti e del personale scolastico. Le autorità scientifica raccomandano ...

