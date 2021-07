Scuola, brutte notizie per la Campania dai test Invalsi: studenti ultimi in Italiano e Matematica (Di venerdì 16 luglio 2021) test Invalsi: nel periodo caratterizzato dai disagi del Covid 19 e conseguente Didattica a distanza gli studenti delle scuole superiori in Campania sono ultimi in Italia sia in Italiano che in Matematica. brutte notizie per la Campania dai test Invalsi, da ormai molti anni tra i principali indici di riferimento per la preparazione degli studenti Leggi su 2anews (Di venerdì 16 luglio 2021): nel periodo caratterizzato dai disagi del Covid 19 e conseguente Didattica a distanza glidelle scuole superiori insonoin Italia sia inche inper ladai, da ormai molti anni tra i principali indici di riferimento per la preparazione degli

Advertising

marziabuccieri : RT @faisaluc2: Chicco vive per strada, vicino ad una scuola. È completamente indifeso ed alla mercé di chiunque voglia fargli del male. In… - Reemul64 : RT @faisaluc2: Chicco vive per strada, vicino ad una scuola. È completamente indifeso ed alla mercé di chiunque voglia fargli del male. In… - fendente1 : RT @faisaluc2: Chicco vive per strada, vicino ad una scuola. È completamente indifeso ed alla mercé di chiunque voglia fargli del male. In… - faisaluc2 : Chicco vive per strada, vicino ad una scuola. È completamente indifeso ed alla mercé di chiunque voglia fargli del… - faisaluc2 : Chicco vive per strada, vicino ad una scuola. È completamente indifeso ed alla mercé di chiunque voglia fargli del… -