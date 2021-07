Scuola, Bianchi: “L’obiettivo è la didattica in presenza, i dati Invalsi dimostrano che abbiamo ragione a insistere” (Di venerdì 16 luglio 2021) “L’intenzione del ministero, e mia personale, è stata sempre quella della Scuola in presenza“. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, rispondendo in Aula al Senato, a una domanda del senatore Massimiliano Romeo della Lega, raccogliendo l’immediato applauso di Palazzo Madama. “Quando si è avuta la seconda ondata pandemica abbiamo tenuto i bambini a Scuola e ridotto al minimo la dad – ha aggiunto – E i dati Invalsi di ieri ci dimostrano che questo insistere sulla presenza ci ha dato ragione“. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) “L’intenzione del ministero, e mia personale, è stata sempre quella dellain“. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio, rispondendo in Aula al Senato, a una domanda del senatore Massimiliano Romeo della Lega, raccogliendo l’immediato applauso di Palazzo Madama. “Quando si è avuta la seconda ondata pandemicatenuto i bambini ae ridotto al minimo la dad – ha aggiunto – E idi ieri ciche questosullaci ha dato“. ...

