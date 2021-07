Scommettitore punta sul trionfo dell’Italia | ma la schedina non è ancora vincente FOTO

Advertising

zazoomblog : Scommettitore americano punta sullItalia. Ma sbaglia competizione - #Scommettitore #americano #punta - OdeonZ__ : Scommettitore punta sull'Italia campione d'Europa: gli azzurri vincono ma... - infoitsport : Italia campione d’Europa: scommettitore punta forte ma poi scopre che… - aylaf__ : RT @sportface2016: Uno scommettitore punta 300 euro sull'#Italia campione d'Europa, poi si accorge che erano i Mondiali - sportface2016 : Uno scommettitore punta 300 euro sull'#Italia campione d'Europa, poi si accorge che erano i Mondiali -

Ultime Notizie dalla rete : Scommettitore punta

Per settimane ha tenuto in mano una schedina che si è rivelata un'illusione al momento decisivo: lo sbadato, infatti, se da un lato ci aveva visto giusto puntando 300 dollari (vincita ...Per errore, infatti, loaveva puntato non sull'Europeo, ma sul Mondiale 2022 . Errore incredibile che gli costa 300 euro, almeno per il momento, visto che adesso fra un anno e mezzo ...Per settimane ha tenuto in mano una schedina che si è rivelata un’illusione al momento decisivo: lo sbadato scommettitore, infatti, se da un lato ci aveva visto giusto puntando 300 dollari ...Boccone amaro per uno scommettitore americano che aveva puntato 300 dollari sulla vittoria dell'Italia a Euro 2020.