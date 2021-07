Sci alpino, frattura della clavicola sinistra per Giovanni Franzoni: verrà operato a Milano (Di venerdì 16 luglio 2021) frattura della clavicola sinistra per Giovanni Franzoni in seguito ad una caduta in allenamento a Les Deux Alpes. L’azzurro delle Fiamme Gialle è stato valutato dalla Commissione medica FISI e dovrà operarsi. Il ragazzo si sottoporrà all’operazione presso l’ospedale Galeazzi di Milano nella giornata di lunedì 19 luglio. Ad effettuarla sarà la stessa Commissione medica FISI insieme all’equipe traumatologica della struttura. Nella stessa giornata, finirà sotto i ferri anche Alessandro Pizio. Nonostante fosse già stato operato a gennaio, ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021)perin seguito ad una caduta in allenamento a Les Deux Alpes. L’azzurro delle Fiamme Gialle è stato valutato dalla Commissione medica FISI e dovrà operarsi. Il ragazzo si sottoporrà all’operazione presso l’ospedale Galeazzi dinella giornata di lunedì 19 luglio. Ad effettuarla sarà la stessa Commissione medica FISI insieme all’equipe traumatologicastruttura. Nella stessa giornata, finirà sotto i ferri anche Alessandro Pizio. Nonostante fosse già statoa gennaio, ...

