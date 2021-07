Scavi archeologici di Pompei, da lunedì riaprono la Villa dei Misteri e il Lupanare (Di venerdì 16 luglio 2021) Riapriranno lunedì 16 luglio, negli Scavi archeologici di Pompei, la Villa dei Misteri e il Lupanare, edifici tra i più noti e richiesti dai visitatori. Lo straordinario complesso suburbano della Villa dei Misteri, un tempo con affaccio panoramico sul mare, prende il nome dal famoso salone degli affreschi (megalografie), raffiguranti riti Misterici in onore di Dioniso, al centro della parete centrale assieme alla sua sposa Arianna, che saranno illustrati, nelle figure salienti, anche da una nuova pannellistica. Il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) Riapriranno16 luglio, neglidi, ladeie il, edifici tra i più noti e richiesti dai visitatori. Lo straordinario complesso suburbano delladei, un tempo con affaccio panoramico sul mare, prende il nome dal famoso salone degli affreschi (megalografie), raffiguranti ritici in onore di Dioniso, al centro della parete centrale assieme alla sua sposa Arianna, che saranno illustrati, nelle figure salienti, anche da una nuova pannellistica. Il ...

