Sassuolo, Consigli ironico: “Locatelli, meno male che non hai tirato il rigore in finale” (Di venerdì 16 luglio 2021) Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato del successo dell’Italia a Euro 2020 in un’intervista concessa a Sassuolo Channel. Il focus è sui compagni di squadra, Domenico Berardi, Manuel Locatelli e Giacomo Raspadori, oltre che su un “collega”: Gigio Donnarumma. “Io ho visto la finale in camera perché mi piace guardare le partite da solo, ho sofferto parecchio. Quando ho visto Domenico Berardi che camminava da centrocampo per andare a tirare il rigore, non so se lui era tranquillo, a me il cuore era partito, ero teso per lui. Mi auguravo facesse gol”, ha affermato l’estremo ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) Andrea, portiere del, ha parlato del successo dell’Italia a Euro 2020 in un’intervista concessa aChannel. Il focus è sui compagni di squadra, Domenico Berardi, Manuele Giacomo Raspadori, oltre che su un “collega”: Gigio Donnarumma. “Io ho visto lain camera perché mi piace guardare le partite da solo, ho sofferto parecchio. Quando ho visto Domenico Berardi che camminava da centrocampo per andare a tirare il, non so se lui era tranquillo, a me il cuore era partito, ero teso per lui. Mi auguravo facesse gol”, ha affermato l’estremo ...

