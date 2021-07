Sara Errani alle Olimpiadi, quarta partecipazione a cinque cerchi (Di sabato 17 luglio 2021) Nuovo pass olimpico in extremis per l`Italia nel tennis, con Sara Errani che si qualifica per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 grazie ai numerosi forfait degli ultimi giorni e alla riallocazione delle quote a cinque cerchi da parte dell`ITF. La 34enne romagnola si aggiunge così a Camila Giorgi e Jasmine Paolini per quanto riguarda il settore femminile con Martina Trevisan che ha rinunciato al suo pass per infortunio.Bolognese classe 1987, la Errani è alla quarta partecipazione olimpica dopo le esperienze a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Miglior risultato in singolare ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 luglio 2021) Nuovo pass olimpico in extremis per l`Italia nel tennis, conche si qualifica per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 grazie ai numerosi forfait degli ultimi giorni e alla riallocazione delle quote ada parte dell`ITF. La 34enne romagnola si aggiunge così a Camila Giorgi e Jasmine Paolini per quanto riguarda il settore femminile con Martina Trevisan che ha rinunciato al suo pass per infortunio.Bolognese classe 1987, laè allaolimpica dopo le esperienze a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Miglior risultato in singolare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sara Errani in extremis conquista un posto a Tokyo e si prepara a vivere la sua quarta Olimpiade. L'Italia sale a… - Coninews : Pass olimpico per @SaraErrani! ?? In virtù della riallocazione delle quote a cinque cerchi a #Tokyo2020 ci sarà anc… - josemorgado : Italians who reached singles Grand Slam finals: Nicola Pietrangeli, 4 Francesca Schiavone, 2 Giorgio de Stefani,… - RobertaCallara : RT @federtennis: ???? #Tokyo2020: tre tenniste azzurre! @SaraErrani ottiene il pass olimpico grazie alla riallocazione delle quote! ???? Berre… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sara Errani in extremis conquista un posto a Tokyo e si prepara a vivere la sua quarta Olimpiade. L'Italia sale a 385 at… -