(Di venerdì 16 luglio 2021) Da giorni, ormai, non si fa che parlare di una presunta crisi tra. L'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex corteggiatore, seppure in maniera velata hanno ammesso una certa maretta in corso. Adesso, però, è arrivato ilche sembra confermare la rottura.si? Un'altra coppia nata a Uomini e Donne potrebbe essere arrivata al capolinea. Stiamo parlando die ...

Uomini e Donne:e Alessio Cennicola si sono lasciati? Il gesto social di entrambi conferma che le cose non vanno come sperato tra di loro. Uomini e Donne aveva fatto sbocciare l'amore tra...Uomini e Donne,fa un'ammissione: 'Periodo molto stressante'una ex protagonista dell'ultima edizione di Uomini e Donne continua a essere al centro del gossip. Di recente la 30enne non ...Uomini e Donne: Samantha Curcio e Alessio Cennicola si sono lasciati? Il gesto di entrambi conferma che le cose non vanno come sperato.Uomini e Donne, Samantha Curcio fa un'ammissione: "Periodo molto stressante" Samantha Curcio una ex protagonista dell'ultima edizione di Uomini e Donne ...