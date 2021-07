Salvini: “Vaccino covid ad agosto, poi cocktail party” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ho prenotato il Vaccino per agosto. Quando verrà il mio turno, visto che a differenza di altri non scavalco la coda, vi inviterò e faremo un grande cocktail party. Così almeno tutti saranno tranquilli”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione del candidato sindaco del centrodestra per Milano. “Se a me danno una data la rispetto e ad agosto quando toccherà a me ci andrò”, ha aggiunto. “Faccio un appello a tutti gli italiani a mettersi in sicurezza e a informarsi. Non faccio il medico. Faccio un appello a tutti perché curino la propria salute. Ci ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ho prenotato ilper. Quando verrà il mio turno, visto che a differenza di altri non scavalco la coda, vi inviterò e faremo un grande. Così almeno tutti saranno tranquilli”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine della presentazione del candidato sindaco del centrodestra per Milano. “Se a me danno una data la rispetto e adquando toccherà a me ci andrò”, ha aggiunto. “Faccio un appello a tutti gli italiani a mettersi in sicurezza e a informarsi. Non faccio il medico. Faccio un appello a tutti perché curino la propria salute. Ci ...

Advertising

fattoquotidiano : Salvini, Renzi e Meloni ‘immuni’ al vaccino: potrebbero farlo da mesi ma lo rimandano strizzando l’occhio alla gala… - LegaSalvini : #GREENPASS, #SALVINI: “NO A MODELLO FRANCESE. ASSURDO FARE TEST O VACCINO PER MANGIARE UNA PIZZA” - mante : Ora Salvini dice che sul vaccino sta solo aspettando il suo turno. A questo punto la cosa più probabile è che in ba… - friggitricee : RT @lefrasidiosho: Ecco perchè ancora non l'ha fatto #Salvini #vaccino - graziasteps : RT @lefrasidiosho: Ecco perchè ancora non l'ha fatto #Salvini #vaccino -