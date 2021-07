Salvini | Renzi e Meloni ‘immuni’ al vaccino | potrebbero farlo da mesi ma lo rimandano strizzando l’occhio alla galassia dei contrari

(Di venerdì 16 luglio 2021) Milioni di italiani hanno aspettato ilcome la salvezza, altri l’hanno accettato come un obbligo. Alcuni leader politici invece lo scansano ancora oggi come la peste, quasi fosse il virus e non la cura. Sono Matteo, Giorgiae Matteo, i leader “senza immunità”. Il primo da maggio va ripetendo “aspetto il mio turno”. Quando poi arriva – fatalmente – non si presenta.ha compiuto 48 anni e nella sua regione poteva essere vaccinato dal 20 maggio scorso. Lui stesso aveva annunciato di aver prenotato la somministrazione per il 28 giugno. All’appuntamento però non si è ...

stanzaselvaggia : Solo i presidenti di regione, in buona parte appena rieletti, fanno da testimonial ai vaccini. Per il resto, i poli… - petergomezblog : Renzi e Salvini, è finalmente amore? - fattoquotidiano : Zan a La7: "Renzi vuole mediare col sovranista Salvini? Allora meglio nessuna legge piuttosto che una che introduce…

Ossia dai due Mattei,. "Se Italia viva presenta i suoi emendamenti - ammette un senatore - non ci sarà neppure bisogno del voto segreto per farli passare". Uno spauracchio che ormai ...... ha sottolineato. Mentre conferma la contrarietà al Green pass allargato Fdi. "Un governo ... Sul Green pass "sono d'accordo con Macron" ha detto Matteo. Per il presidente dei senatori di ...L'intenzione non è certo quella di richiudere tutto, con Matteo Salvini, contrario al modello francese ... a rischio anche se vaccinati". Renzi: "D'accordo con Macron. Vaccinati entrano dove vogliono" ...La decisione della Francia sull’utilizzo del Green pass per accedere a bar, ristoranti e in generale ai locali pubblici e mezzi di trasporto accende il dibattito anche in Italia e la politica si muove ...