Salgono a 81 le vittime per l’alluvione in Germania | 12 in Belgio Almeno 20mila senza corrente | disperse 1 300 persone – Il video

Salgono a 81 le vittime per l'alluvione in Germania, 12 in Belgio. Almeno 20mila senza corrente: disperse 1.300 persone

Sono almeno 1.300 le persone disperse dopo l'alluvione che sta devastando la regione tedesca della Renania-Palatinato e parte del Belgio. Secondo il quotidiano Bild, buona parte delle persone non ancora rintracciate si trova nella zona di Ahrweiler, dove in diversi comuni è saltata la rete della telefonia mobile ed è quindi impossibile mettersi in contatto con chi non è stato ancora evacuato. Si aggrava di ora in ora anche il bilancio delle vittime, salito a 81 sul fronte tedesco, con 50 vittime solo in Renania, il doppio rispetto al primo giorno di ...

