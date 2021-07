Salerno, sulla spiaggia di Pastena nido di una tartaruga Caretta (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dopo il Cilento, per la prima volta anche su una spiaggia di Salerno, una tartaruga Caretta Caretta ha deposto delle uova. È accaduto ieri sera a Pastena, sotto gli occhi meravigliati e contenti dei rappresentanti del Circolo di Legambiente, tra i quali Elisa Maciocchi che hanno protetto ed accompagnato il percorso della tartaruga. “Ogni singolo uovo è un granello di speranza per il Pianeta. Una magnifica tartaruga marina ha appena visitato la zona orientale e deposto le sue piccole uova. Il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il Cilento, per la prima volta anche su unadi, unaha deposto delle uova. È accaduto ieri sera a, sotto gli occhi meravigliati e contenti dei rappresentanti del Circolo di Legambiente, tra i quali Elisa Maciocchi che hanno protetto ed accompagnato il percorso della. “Ogni singolo uovo è un granello di speranza per il Pianeta. Una magnificamarina ha appena visitato la zona orientale e deposto le sue piccole uova. Il ...

