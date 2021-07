Sabato se” il nuovo singolo del cantautore romano Scapigliati (Di venerdì 16 luglio 2021) In tutti gli store digitali “Sabato se”, il nuovo singolo del cantautore romano Tiziano Scapigliati (una roduzione Fat Sound Studio) Roma – “Se avete presente il mare d’estate, le follie e i piaceri, allora già siete nella canzone.” (Scapigliati) Lyric video “Sabato se“: https://youtu.be/-q-1aZABaN8 Un brano trascinante che rimane in testa fin da subito, che ci catapulta in un chiosco sulla spiaggia dove si consumano drink e flirt. Una canzone immediata, senza intro, dove la vocalità del cantautore travolge fin dall’inizio virando su ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 luglio 2021) In tutti gli store digitali “se”, ildelTiziano(una roduzione Fat Sound Studio) Roma – “Se avete presente il mare d’estate, le follie e i piaceri, allora già siete nella canzone.” () Lyric video “se“: https://youtu.be/-q-1aZABaN8 Un brano trascinante che rimane in testa fin da subito, che ci catapulta in un chiosco sulla spiaggia dove si consumano drink e flirt. Una canzone immediata, senza intro, dove la vocalità deltravolge fin dall’inizio virando su ...

