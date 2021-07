Rucola | proprietà e benefici di un’alleata preziosa per la dieta

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 luglio 2021) Aggiungere la rucola ai menu quotidiani è un’ottima strategia per facilitare la dieta e ostacolare i chili in più e i disturbi. La rucola ha il grande vantaggio di fornire pochissime calorie, molta acqua e tante sostanze nutritive che aggiungono ai piatti e alle insalate diversi benefici. «I folati di cui è fonte, per esempio, prevengono il cancro alla mammella» spiega la nutrizionista Valentina Galiazzo, specialista in biochimica clinica. «L’erucina, un’altra sostanza di cui è ricca, al momento è invece al centro di studi sulla cura delle dermatiti atopiche e della psoriasi». «La rucola apporta poi vitamine del gruppo B che agevolano la produzione di endorfine, neurotrasmettitori come la serotonina e la dopamina, che hanno un’azione energizzante per l’umore e, in generale, per il benessere emotivo e dissuadono dalla voglia di cibo» dice la nutrizionista. Mangiare la rucola rende quindi più facile il dimagrimento. «In più, la rucola è particolarmente generosa di nutrienti che aiutano addirittura a ridurre calorie e porzioni» dice l’esperta, che qui ci spiega le proprietà e i benefici di un’alleata preziosa per la dieta.