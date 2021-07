Rt: Italia 0,91 Sale l'indice di trasmissibilita corona virus (Di venerdì 16 luglio 2021) L'articolo Rt: Italia 0,91 <small class="subtitle">Sale l'indice di trasmissibilita corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 luglio 2021) L'articolo Rt:0,91 l'di proviene da Noi Notizie..

Advertising

Corriere : Il bollettino: 2.455 nuovi casi di contagio e 9 vittime. Il tasso di positività sale ancora: 1,3% - teatrolafenice : ???? In bocca al lupo alla nostra Italia dello sport che sale sempre più in alto: dopo 60 anni ritroviamo l'Italia di… - rtl1025 : ??#Donnarumma para l''ultimo rigore a #Saka e l'#Italia sale sul tetto d'Europa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Siamo CAMPIONI… - CorriereUmbria : Covid, indice Rt in Italia sale a 0.91 il 16 luglio. Una settimana fa era a 0.66 #covid #indicert #16luglio… - HuffPostItalia : Covid, Rt in Italia sale nell'ultima settimana a 0,91. Su anche l'incidenza dei casi -