Royal, William e Kate ignorati al torneo di Wimbledon: indifferenza totale – VIDEO (Di venerdì 16 luglio 2021) A quanto pare capita anche ai membri della famiglia reale di essere ignorati da qualcuno. Come si saranno sentiti e chi è questa persona che ha finto di non vederle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 16 luglio 2021) A quanto pare capita anche ai membri della famiglia reale di essereda qualcuno. Come si saranno sentiti e chi è questa persona che ha finto di non vederle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

pine20156 : RT @GerardLDonadoni: @angela3nipoti1 @migliaccio31 @BaroneZaza70 @albertopetro2 @cecilia_fava @djolavarrieta @Messe11 @ValerioLivia @DavLuc… - MariaBrioschi : RT @king_cicci: Scusa Maurizio ma a noi di Kate e William non interessa, abbiamo la nostra royal couple ?? #tz101 - PaolaChierici : RT @king_cicci: Scusa Maurizio ma a noi di Kate e William non interessa, abbiamo la nostra royal couple ?? #tz101 - LaVi21052021 : RT @king_cicci: Scusa Maurizio ma a noi di Kate e William non interessa, abbiamo la nostra royal couple ?? #tz101 - grazia64378152 : RT @king_cicci: Scusa Maurizio ma a noi di Kate e William non interessa, abbiamo la nostra royal couple ?? #tz101 -