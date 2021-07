Rovereto di Novi | morto il 16enne investito mentre era in bici

Advertising

24emilia : Ragazzo di 16 anni in bicicletta travolto e ucciso da un'auto a Rovereto di Novi - SulPanaro : Novi, don Andrea lascia la parrocchia di Rovereto sul Secchia -

Ultime Notizie dalla rete : Rovereto Novi

Si è spento nelle scorse ore all'Ospedale Maggiore di Bologna Niccolò Petenatti, di soli 16 anni. Il ragazzo è stato vittima di un incidente avvenuto adiin via Chiesta Nord (SP11) nella serata di ieri, poco dopo le ore 21. Mentre procedeva in sella alla propria bici in direzione di San Possidonio, in prossimità dell'intersezione con ...Un ragazzo di 16 anni è morto all'ospedale Maggiore di Bologna dopo che ieri sera intorno alle 21:00 è stato investito da un'auto sulla Provinciale 11 adi, mentre era in sella ad una bicicletta. Le condizioni del giovane erano apparse subito gravi, tanto da disporne il trasportato al Maggiore con elisoccorso ed il ricoverato in terapia ...Archivio Ausl Bologna – foto Paolo Righi Un ragazzo di 16 anni è morto all’ospedale Maggiore di Bologna dopo che ieri sera intorno alle 21:00 è stato investito da un’auto sulla Provinciale 11 a Rovere ...É successo a Rovereto di Novi, sulla provinciale 11: sul posto per i rilievi la polizia municipale e i carabinieri ...