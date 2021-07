Rosalinda Cannavò | la confessione su Andrea Zenga | “Ha tanta paura…”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 16 luglio 2021)ha paura dell’aereohanno deciso di trascorrere le vacanze estive in Sicilia. Per la prima volta i due innamorati hanno preso l’aereo diretto verso la terra natia della 28enne. Tuttavia, nella giornata di martedì a Milano la giornata non era per nulla bella, anzi addirittura ha pure grandinato L'articolo proviene da KontroKultura.