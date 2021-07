Roma su Belotti: Kumbulla e Milanese possibili contropartite per convincere Cairo (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Gallo Belotti si gode le vacanze in attesa di conoscere il proprio futuro. L’attaccante del Torino, fresco vincitore dell’Europeo con la nazionale di Mancini, al rientro parlerà con la società per decidere il da farsi. Il centravanti ha già fatto trapelare la propria volontà di lasciare i granata per iniziare una nuova avventura, di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Gallosi gode le vacanze in attesa di conoscere il proprio futuro. L’attaccante del Torino, fresco vincitore dell’Europeo con la nazionale di Mancini, al rientro parlerà con la società per decidere il da farsi. Il centravanti ha già fatto trapelare la propria volontà di lasciare i granata per iniziare una nuova avventura, di L'articolo

Advertising

AAllaigre : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: Kumbulla e Milanese per arrivare a Belotti #AsRoma - teladoiotokyo : Mercato Roma ? Kumbulla e Milanese per arrivare a Belotti?: Nonostante le parole di Tiago Pinto su Dzeko...… - infoitsport : Torino, la settimana di Belotti: le due contropartite della Roma e l'idea del Milan - infoitsport : Belotti, la Roma offre due contropartite al Torino. Milan defilato - siamo_la_Roma : ?? La #Roma insiste per #Belotti ?? Pronte due contropartite ?? La situazione -