Roma: donna investita mentre attraversa la strada. Residenti esasperati: 'ogni giorno incidenti anche mortali' (Di venerdì 16 luglio 2021) Paura nella giornata di oggi, nel quartiere Appio Latino-Tuscolano, quando una donna è stata investita su via Enna. Il guidatore è subito sceso dall'auto per prestare soccorso alla vittima. I Residenti della zona sono esasperati. La donna è stata trasportata in ospedale. L'investimento e la rabbia dei Residenti "incidenti automobilistici , anche mortali, ogni giorno. donna investita sulle strisce, Via Enna. Adesso." Questo lo sfogo di un residente della zona, il quale denuncia che ormai, gli ...

