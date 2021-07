Roma | 9 condanne nel clan dei Casamonica | riconosciuta l’associazione mafiosa Pene fino a 10 anni in abbreviato

(Di venerdì 16 luglio 2021) Novee un’assoluzione per il. Il giudice dell’udienza preliminare di, Andrea Fanelli, ha dispostoa 10per gli esponenti delgiudicati con rito, confermando nella sua quasi interezza l’impianto accusatorio della Direzione distrettuale antimafia diritenendo sussistente per alcunia delinquere di stampo mafioso. Tra le, una – quella di Guerrino, detto Pelè – è di 10 ...

Adnkronos

E' quanto deciso dal giudice dell'udienza preliminare Fanelli per gli esponenti del clan Novee pene fino a dieci anni. E' quanto deciso dal giudice dell'udienza preliminare diAndrea Fanelli per gli esponenti del clan Casamonica giudicati con rito abbreviato confermando nella ...Confermato nella sua quasi interezza l'impianto accusatorio della Direzione distrettuale antimafia dicon l'associazione a delinquere di stampo mafioso.In nove, esponenti del clan, sono stati condannati. Per loro pene fino a 10 anni. È quanto deciso dal giudice dell'udienza preliminare di Roma Andrea Fanelli per gli esponenti della famiglia giudicati ...Pene tra i 10 anni e 2 mesi e i 2 anni e 8 mesi di reclusione sono state inflitte dal gup di Roma, Andrea Fanelli, nei confronti di 9 esponenti del clan Casamonica. A carico di alcuni di loro conferma ...