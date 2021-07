Roberto Mancini, la mamma ricoverata in ospedale dopo un malore. Il mister va a trovarla: le sue condizioni (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Ct della nazionale di calcio italiana Roberto Mancini sta vivendo ore di grande preoccupazione. Al suo ritorno a casa infatti, l’allenatore degli azzurri si è trovato a dover fare i conti con il malore accusato dalla madre Marianna Puolo pochi giorni fa. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Jesi in seguito a una complicanza dovuta a un intervento chirurgico. ricoverata la madre di Roberto Mancini: brusco rientro a casa dopo il trionfo a Wembley la nazionale azzurra è rientrata in Italia. Calciatori, allenatori e tecnici ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Ct della nazionale di calcio italianasta vivendo ore di grande preoccupazione. Al suo ritorno a casa infatti, l’allenatore degli azzurri si è trovato a dover fare i conti con ilaccusato dalla madre Marianna Puolo pochi giorni fa. La donna è stataall’di Jesi in seguito a una complicanza dovuta a un intervento chirurgico.la madre di: brusco rientro a casail trionfo a Wembley la nazionale azzurra è rientrata in Italia. Calciatori, allenatori e tecnici ...

